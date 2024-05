Nowy polski przebój. "Nie bała się całkowicie rozebrać przed kamerą"

"Nieobliczalna" zaczyna się od scen, które dają nadzieję na dobry thriller, ale dość szybko kryminalny wątek zostaje zepchnięty na drugi plan, bo poznajemy historię Martyny (Agnieszka Grochowska), która żyje z bogatym mężem Wojciechem (Paweł Małaszyński). Film przeobraża się w dramat psychologiczny, niestety za sprawą fatalnego scenariusza i reżyserii, sięgającego poziomu marnej telenoweli. Jedyne co go wyróżnia od produkcji pokazywanych popołudniu w telewizji, to sporo śmiałych scen erotycznych.