Najgorszy film roku? Wydali na niego fortunę. Powstanie kolejna część?

Studio Universal mówi jasno o swoich planach odnośnie realizacji kolejnej części filmu Egzorcysta. Kilka dni temu premierę miała część "Egzorcysta: Wyznawca". Dokładnie 4 października. Z kolei "The Exorcist: Deceiver" zapowiedziano dopiero na 2025 r. Widzowie, jak i krytycy niezbyt przychylnie przyjęli najnowszy film. Wpływy z box offica również pozostawiają wiele do życzenia. Mimo to pewne jest, że kolejna część powstanie.