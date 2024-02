Najlepszy dokument roku. Wkrótce trafi do streamingu

Wspomnianym tytułem reżyser wraca do swoich filmowych korzeni, tj. kina dokumentalnego. To właśnie takimi produkcjami jak "Reflection", "Jak wrócisz" czy "Łódź od świtu do nocy" stawiał swoje pierwsze zawodowe kroki. Kilka lat temu zwrócił na siebie uwagę na Festiwalu w Gdyni za sprawą krótkometrażówki "Users" z Mają Pankiewicz i Dobromirem Dymeckim w rolach głównych.