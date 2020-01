Bartosz Bielenia z prestiżowym tytułem. To jego kolejne wyróżnienie

Znakomita passa Bartosza Bieleni trwa. Aktor otrzymał prestiżowy tytuł European Shooting Star 2020.

Na "Boże Ciało" Jana Komasy, w którym Bielenia gra główną rolę, spadł deszcz nagród podczas festiwalu w Gdyni. Film został dostrzeżony także za granicą i zebrał entuzjastyczne recenzje. Nie jest zaskakującym więc fakt, że to właśnie "Boże Ciało" zostało naszym kandydatem do Oscara . Bartosz Bielenia zaś otrzymał m.in. nominację do Paszportu Polityki i zdobył nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego .

*"Grzesznik i święty. Diabeł i anioł. Jeśli wątpisz, że przeciwieństwa mogą spotkać się u jednego człowieka, przemyśl to jeszcze raz. Bo Bartosz Bielenia sprawi, że w to uwierzysz. Z nieskończonymi zdolnościami kroczy szaleńczymi ścieżkami rozpaczy i odkupienia. Dzięki tej hipnotyzującej obecności sprawia, że chcesz się do niego przyłączyć. W tym samym czasie na swoich ramionach dźwiga cały film. Czy da się opisać jego talent? To niemożliwe. Nazwijmy to magią". *