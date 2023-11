Nawiedzony dwór - recenzja Blu-ray od Galapagos

Mimo niedociągnięć seans "Nawiedzonego dworu" można zaliczyć do kategorii "przyzwoita familijna rozrywka na Halloween". Wprawdzie to nie ten sam kaliber co dajmy na to "Hokus Pokus" Kenny'ego Ortegi, ale młodzi widzowie mogą spokojnie potraktować film jako chrzest bojowy przed nieco poważniejszym kinem grozy.