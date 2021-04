Netflix odzykał w Polsce pozycję lidera. Co na to konkurencja?

Amerykańska platforma streamingowa ponownie najpopularniejszym serwisem VOD w naszym kraju. W lutym, za sprawą internetowej premiery "Listów do M.4", Netflix musiał uznać wyższość Playera. W marcu odzyskał jednak utraconą pozycję.

Netflix pozycję lidera w zestawieniu najpopularniejszych serwisów VOD w Polsce utrzymywał od dłuższego czasu. Stracił ją dopiero przed dwoma miesiącami. Na prowadzenie wysunął się wówczas Player, w którego ofercie – od 1 lutego – znalazła się czwarta część "Listów do M."

Przypomnijmy, że pierwotnie "Listy do M. 4" miały mieć kinową premierę. Jej data była wyznaczona na 4 listopada 2020 roku. Jednak już w październiku zaczęły obowiązywać nowe obostrzenia, które pozwalały wykorzystać jedynie 25 proc. dostępnych miejsc na sali i nim zapadła rządowa decyzja o ponownym zamknięciu instytucji kulturalnych, pojawiła się informacja, że premiera "Listów do M. 4" zostaje przesunięta na czas nieokreślony. Jak się później okazało, premiera została nie tylko przesunięta, ale także przeniesiona do serwisu internetowego Player.pl wchodzącego w skład Grupy TVN.

Dla Playera była to świetna wiadomość. "Listy do M. 4" zasiliły ofertę pakietu "Start VOD". Dotychczasowi subskrybenci serwisu automatycznie otrzymali dostęp do premierowego tytułu. Natomiast nowi użytkownicy mogli skorzystać z promocyjnej oferty i wykupić pakiet "Start VOD" w promocyjnej cenie 7,50 zł za miesiąc.

Źródło: Materiały prasowe

Jednak w marcu, według portalu Wirtualnemedia.pl i danych zebranych przez Mediapanel, serwis Grupy TVN stracił ponad 2,5 mln użytkowników. To pokazuje jak ogromne znaczenie dla Playera miała internetowa premiera "Listów do M.4". W ubiegłym miesiącu liczba jego subskrybentów (badania zostały przygotowane na podstawie danych z przeglądarkowych wersji serwisów i aplikacji mobilnych należących do audytowanych wydawców; nie obejmują wyników ze smart TV) wyniosła 4,1 mln. Tymczasem Netflix mógł się pochwalić 6,9 mln użytkowników.

Najpopularniejsze serwisy VOD w naszym kraju w marcu:

Netflix – 6,9 mln użytkowników

Player – 4,1 mln użytkowników

CDA Premium – 3,8 mln użytkowników

TVP VOD – 3 mln użytkowników

WP VOD – 2,6 mln użytkowników

HBO GO – 2,4 mln użytkowników

IPLA – 2,1 mln użytkowników

VOD – 1,4 mln użytkowników

Canal+ – 900 tys. użytkowników

Prime Video – 664 tys. użytkowników

