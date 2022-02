Nicole Kidman nie kryje łez. "Płakałam jak małe dziecko"

Pojawiły się opinie, że Nicole Kidman podchodzi tak emocjonalnie do tego filmu, ponieważ w jakimś stopniu opisuje on historię jej związku z Tomem Cruise'em. Sama aktorka bardzo nerwowo reaguje na tego typu sugestie. Niemniej trudno nie dostrzec pewnych podobieństw. W wywiadach Kidman tak mówi o "Being the Ricardos": "Jest to film o romantycznym, twórczym, ale i burzliwym związku. W pewnym momencie przestaje on funkcjonować. Małżeństwo się rozpada. A jednak pozostają po nim jakieś resztki, które będą istnieć na zawsze. I to jest naprawdę ciekawe. Nie można sprawić, by ludzie zachowywali się tak, jak chcesz. Czasami zakochasz się w kimś, kto nie okaże człowiekiem, z którym chciałabyś spędzić całe życie".