Nie chcą go w Hollywood. Depp nakręci swój film

Johnny Depp jeszcze jakiś czas temu był jednym z czołowych gwiazdorów Hollywood. Jednak po oskarżeniach byłej żony Amber Heard o przemoc domową, Depp dość szybko stał się persona non grata w fabryce snów. Wyrzucono go z trzeciej części serii "Fantastycznych zwierząt", czyli popularnego spin-offu "Harry'ego Pottera". Nie zatrudniono go także do nowej części "Piratów z Karaibów".