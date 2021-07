Amerykańska Akademia zdecydowała. Dwóch Polaków dołączy do ich grona

Mirosław Makowski (rocznik 1960) był operatorem dźwięku do "Zimnej wojny", która odniosła spektakularny sukces na świecie. Zdobyła Złotą Palmę w Cannes dla najlepszego reżysera, otrzymała trzy nominacje do Oscara oraz cieszyła się popularnością w amerykańskich kinach. Produkcja ta stworzyła możliwości rozwoju nie tylko pierwszoplanowym postaciom tego przedsięwzięcia. Ostatnio Makowski pracował przy godnym polecenia miniserialu Netflixa "The Libertor".