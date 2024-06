Nie żyje Bill Cobbs. Aktor "Bodyguarda" ma na koncie ponad 100 filmów

Bill Cobbs, długa i imponująca kariera

Cobbs urodził się 16 czerwca 1934 r. W jego przypadku nie można mówić o tym, że od razu był skazany na aktorstwo - ono przyszło dopiero po wielu latach. Służył w amerykańskich siłach powietrznych przez 8 lat, potem pracował dla IMB, sprzedawał samochody. W 1969 r. zagrał w sztuce uderzającej w apartheid "Lost in the Stars". Wtedy złapał bakcyla. Już rok później, mając 36 lat, wyprowadził się do Nowego Jorku, by spróbować swoich sił jako aktor.