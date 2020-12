Nie żyje dziecięca aktorka. Jej wnuk jest znanym żużlowcem

Wiesława "Lala" Górska pojawiła się przed II wojną światową w trzech filmach: "Rapsodia Bałtyku" (1935), "Jego wielka miłość" (1936) i "Bohaterowie Sybiru" (1936). W tym ostatnim zagrała nawet obok samego Eugeniusza Bodo . Co ciekawe, w pierwszych dwóch filmach wcieliła się w postacie... małych chłopców. Jednak po zakończeniu wojny niewiele wiadomo było o losach Górskich. Ujawnił je dopiero Marek Teler, autor książki "Zapomniani artyści II Rzeczpospolitej".

"Po Powstaniu Warszawskim Lala trafiła wraz z matką do obozu pracy w Niemczech, a następnie do obozu dla przesiedleńców, gdzie znalazła swojego zaginionego w czasie wojny starszego brata Artura. W obozie Wiesława 'Lala' Górska poznała starszego od siebie o siedem lat Stanisława Grajczonka, za którego w 1948 r. wyszła za mąż. Para doczekała się trojga dzieci - córki Reginy oraz dwóch synów Richarda i George'a" – napisał.

Teler dodał, że w styczniu 1951 roku "Wiesława wraz z mężem i córką Reginą (Richard i George urodzili się już w Australii) wyemigrowała do Australii i osiadła w Brisbane, gdzie spędziła resztę życia". Pisarz wyraził ubolewanie nad tym, że nie zdążył nawiązać kontaktu z Górską, by usłyszeć jej wspomnienia związane z przedwojennym polskim kinem. Wspomniał także przy okazji, że była aktorka dziecięca do końca życia, mimo różnych chorób, pozostawała aktywna i mówiła piękną polszczyzną. Mogła też za sprawą internetu obejrzeć po latach filmy ze swoim udziałem.