Nie żyje Joel Schumacher. Wybitny reżyser miał 80 lat

Nie żyje twórca m.in. "Linii życia", "Batman Forever", "Upadku" czy "Upiora w operze". Odkrył takie gwiazdy jak Julia Roberts, Demi Moore, Colin Farrell czy Matthew McConaughey. Joel Schumacher zmarł po wieloletniej walce z rakiem. Wiadomość o śmierci reżysera potwierdził jego agent.

Karierę w powojennym Hollywood rozpoczął jako kostiumolog, scenarzysta i twórca telewizyjny. Dopiero później dał się poznać jako obiecujący reżyser. Był znany ze swej wszechstronności, oryginalnego stylu, umiejętności płynnego poruszania się między rozmaitymi gatunkami. Te cechy przyniosły mu uznanie zarówno ze strony publiczności, jak i krytyki. Zmarł po 22 czerwca 2020 r. po wieloletniej walce z rakiem.

Urodził się i wychował w Nowym Jorku, gdzie studiował wzornictwo przemysłowe. Joel Schumacher rozpoczął swoją karierę jako kostiumolog u tak uznanych twórców, jak Woody Allen ("Śpioch", "Wnętrza") czy Herbert Ross ("The Last of Sheila"), by następnie stworzyć swoje pierwsze autorskie scenariusze "Błysku" oraz "Myjni samochodowej".

Po zdobyciu reżyserskich szlifów przy dwóch filmach telewizyjnych Schumacher zadebiutował na dużym ekranie obrazem "Mama się zmniejsza" z 1981 r. Wkrótce jego kariera nabrała rozpędu dzięki takim produkcjom, jak "8 milimetrów", "Bez skazy"czy "Telefon".

East News Joel Schumacher

W 2004 r. Joel Schumacher zaadaptował na potrzeby kina słynny musical Andrew Lloyd Webbera "Upiór w Operze", za który to otrzymał 3 nominacje do Oscara oraz nominację do Złotego Globu za najlepszy film roku (w kategorii: komedia/musical). Po tym sukcesie Schumacher powrócił do współpracy z Jimem Carrey'em, z którym zrealizował intrygujący dreszczowiec "Numer 23".

Joel Schumacher ma na koncie m.in. następujące filmy: "Czas zabijania" i "Klient" wg powieści Johna Grishama, "Batman Forever" i "Batman i Robin", "Flawless" (także scenariusz), "Ognie św. Elma", "Straceni chłopcy", "Linia życia", "Kuzyni" czy "Upadek" z Michaelem Douglasem.

Wyreżyserował również kilka wideoklipów, m.in. "Devil Inside" zespołu INXS, "Kiss from a Rose" Seala oraz "The End is the Beginning is the End" grupy The Smashing Pumpkins. W ostatnich latach ryreżyserował również kilka odcinków serialu "House of Cards".

East News Joel Schumacher