Nie żyje John Aprea. Aktor "Ojca chrzestnego" miał 83 lata

John Aprea, urodzony w 1941 roku w rodzinie włoskich imigrantów, początkowo mieszkał we Włoszech, by później wrócić do Stanów Zjednoczonych. Swoją aktorską karierę zaczynał w Nowym Jorku, na zajęciach u Joshuy Shelleya, uczęszczając na nie razem z takimi gwiazdami, jak Mia Farrow czy Jon Voight.