"Niefortunny numerek lub szalone porno". Skandaliczny film z Berlina, który trzeba zobaczyć

My mamy wychowanie do życia w rodzinie, Rumuni - edukację zdrowotną. Oba przedmioty mają wspólnego z edukacją seksualną tyle co nic. O konsekwencjach takiego stanu rzeczy opowiada właśnie sensacja ostatniego Berlinale, nagrodzona Złotym Niedźwiedziem tragifarsa Radu Jude.