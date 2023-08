"Niezniszczalni 4". To już koniec dla gwiazdy. Fani zobaczą go ostatni raz

Na koniec warto wspomnieć o jednej istotnej sprawie. Wiele wskazuje na to, że może to być ostatnia część serii ze Stallonem. W jednym z wywiadów gwiazdor wymownie mówił o swoim bohaterze. - Barney Ross to wprawdzie nie Rocky ani Rambo, jednak i ta postać wiele dla mnie znaczy. Może dlatego, że na pewnym etapie mojej kariery mogłem dzięki niej pracować z aktorami, kumplami, których podziwiałem i z którymi rywalizowałem przez wiele lat. Ostatniego dnia na planie 'Niezniszczalnych' chodziłem mocno wzruszony. Nie spodziewałem się tego po sobie. Myślę, że i tym razem zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Widownia będzie oczarowana" - powiedział.