Nikt nie chce go zatrudnić. Gwiazdy domagają się jego powrotu

Choć Spacey stawia niewielkie kroki na drodze do powrotu do aktorstwa, przyznaje, że nie wie, jak mógłby tego dokonać, ponieważ "nie ma mapy drogowej, jak zejść z czarnej listy". Na pewno byłoby to łatwiejsze z poparciem innych gwiazd, a takie zapewnili mu właśnie m.in. Sharon Stone i Liam Neeson. Jak przekazuje serwis TMZ, nazywają kolegę życzliwym człowiekiem, który zasługuje na drugą szansę.