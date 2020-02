"No time to die". Billie Eilish nagrała piosenkę do nowego "Bonda"

Billie Eilish z dumą prezentuje długo wyczekiwany numer do 25. części "Bonda". "No Time To Die" podbija serca słuchaczy.

Billie Eilish

Billie Eilish to osiemnastolatka, która triumfowała podczas ostatniego rozdania nagród Grammy. Gwiazda pobiła wówczas wszelkie rekordy. Stała się pierwszą w historii piosenkarką, która zdobyła w tym samym roku nagrodę za album roku, piosenkę roku, debiut, nagranie roku oraz album wokalny pop roku. Jest jednocześnie najmłodszą artystką z takimi osięgnięciami, odkąd w 1997 r. wyróżniono za debiut 14-letnią Margaret LeAnn Rimes.

Teraz o Billie Eilish znowu będzie głośno. Gwiazda ujawniła właśnie utwór "No Time To Die" nagrany na potrzeby 25. części przygód Jamesa Bonda o tym samym tytule.

Posłuchajcie:

– James Bond to najfajniejsza franczyza, jaka kiedykolwiek istniała. Wciąż jestem w szoku – mówiła Billie Eilish, gdy dowiedziała się, że to właśnie ona dostąpi zaszczytu wykonania "bondowskiej" piosenki.

Na swoim profilu na Instagramie Billie Eilish napisała, że utwór do 25. filmu z serii o słynnym agencie stworzyła wspólnie z bratem, Finneasem.