Nowy Bond już wybrany? Regé-Jean Page puszcza farbę

Jak zostanie przyjęty nowy odtwórca roli Jamesa Bonda? Wiele wskazuje na to, że może to być wybór, który rozgrzeje emocje widzów. Według ostatnich prognoz londyńskich bukmacherów faworytem do objęcia schedy po Danielu Craigu jest bowiem Regé-Jean Page. Jego szanse na otrzymanie roli wynoszą obecnie 5 do 2. Kariera 34-letniego aktora nabrała rozpędu oczywiście za sprawą serialu Netfliksa "Bridgertonowie". Zwolennicy Page'a uważają, że "wraz ze wspaniałym wyglądem oraz prezentacją stworzyłby fantastycznego Bonda i wniósłby do tej serii trochę spóźnionej różnorodności".