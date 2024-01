Nowy film twórcy "Johnny'ego". Mamy zdjęcia

– Długo szukaliśmy estetycznej drogi, by opowiedzieć tę historię, ale mam nadzieję że finalny efekt i wizualna strona filmu będą powiewem świeżości i dużym zaskoczeniem dla większości widzów. Udało nam się stworzyć niezwykle barwny i niecodzienny świat, wykorzystując relikty architektury PRL-u i wczesnych lat 90., ale nadając im nowego znaczenia. Dzięki temu daliśmy naszym wspaniałym aktorom wyjątkowe tło do odegrania historii, która – w co głęboko wierzę – rozbawi i wzruszy – mówił Daniel Jaroszek.