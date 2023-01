Nowy film Netfliksa. "Jung_E" stał się hitem w Polsce

Po spektakularnym sukcesie "Squid Game" powstało nawet specjalne stanowisko – wiceprezes Netfliksa ds. treści w Korei. W ubiegłym roku zapowiedział on, że platforma podwoi wydatki na produkcje filmów i seriali z tego kraju. W filmotece Netfliksa pojawiły się kolejne południowokoreańskie przeboje: "All of Us Are Dead", "Dom z Papieru: Korea" czy najpopularniejszy nieanglojęzyczną serial ubiegłego roku "Niezwykła prawniczka Woo".