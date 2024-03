Nowy przebój Netfliksa. Spektakularne widowisko za 100 mln dol.

Ogromne oczekiwania

Lopez w filmie Brada Peytona wcieliła się w postać analityka wywiadu przydzielonego do misji mającej na celu schwytanie robota-renegata. Bohaterka żywi głęboką nieufność do sztucznej inteligencji, uważa, że zagraża ona ludzkości. Jednak, by przetrwać na odległej planecie, będzie musiała połączyć siły ze swoim wrogiem.