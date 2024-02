Nowy przebój Netfliksa. Zrobiony w Polsce film o nazistach podbił świat

"Wil" stał się kolejną historia z okresu II wojny światowej, która zainteresowała widzów na całym świecie. Do czego przyczyniły się dobre recenzje filmu. "Pozwala nam przez 100 minut zastanawiać się, jak my byśmy zareagowali na to, co niewyobrażalne. Po której stronie stanęlibyśmy, na ile wystarczyłoby nam odwagi?" - napisał krytyk "Movie Nation".