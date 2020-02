Obłęd w kinach. Polacy tłumnie ruszyli oglądać "Parasite"

Cztery Oscary dla twórców południowokoreańskiego filmu "Parasite" zrobiły swoje. Polskie kina przeżywają oblężenie, a dystrybutor nie nadąża z zamówieniami na kolejne kopie.

Twórcy "Parasite" opuścili Dolby Theatre z Oscarami dla najlepszego filmu, reżysera, scenariusza oryginalnego i filmu międzynarodowego. Robi wrażenie? No pewnie. To historyczny moment i znak, że być może w gronie akademików doszło do przesilenia.