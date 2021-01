Obsada filmu "Mosul" ma problemy. Otrzymują groźby od terrorystów z ISIS

"Mosul" to najnowsza produkcja braci Russo, która pod pod koniec ubiegłego roku pojawiła się na Netfliksie. Historia oparta na faktach opowiada o młodym policjancie, który dołącza do irackich bojowników po tym, jak został przez nich uratowany. Razem stają do walki z ISIS. Film został wyreżyserowany przez Matthew Michaela Carnahana, a główne role zagrali Waleed Elgadi, Hayat Kamille, Thaer Al-Shayei, Suhail Dabbach, Adam Bessa, Is'haq Elias, Ben Affan i Mohimen Mahbuba.