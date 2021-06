Ona ciągle chudnie. Pochwaliła się efektami metamorfozy

Rebel Wilson nie kryje podekscytowania powrotem na duży ekran. Po dwóch latach zawodowej przerwy spowodowanej troską o swoje zdrowie, Australijka wróciła na plan filmowy pełna zapału i lżejsza o 30 kilogramów. Najnowsza produkcja z udziałem Wilson to komedia Netfliksa "Senior Year", która trafi na platformę w przyszłym roku. Film w reżyserii Alexa Hardcastle'a opowiada o cheerleaderce, która budzi się z 20-letniej śpiączki i wraca do swojego liceum, by odzyskać popularność i koronę królowej balu, która przepadła jej przed laty.