Olaf Lubaszenko wraca do lat 90. Zagra główną rolę w filmie "Napad" Netfliksa

Jesienią zobaczymy na Netfliksie nowy polski film "Napad". W głównej roli obsadzono Olafa Lubaszenkę. Aktor wraca do lat 90., by wcielić się w wydalonego ze służby policjanta, który dostaje jeszcze jedną sprawę do rozwiązania. Za kamerą stanął Michał Gazda, reżyser filmu "Znachor".