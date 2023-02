Olivia Newton-John zmarła 6 miesięcy temu. Mąż wspomina jej ostatnie dni

Olivia Newton-John na zawsze będzie zapamiętana jako uśmiechnięta blondynka, która śpiewała legendarne "You're The One That I Want" z musicalu "Grease". Aktorka zmarła w wieku 73 lat na początku sierpnia 2022 r. Od lat zmagała się z nowotworami. U Newton-John po raz pierwszy zdiagnozowano raka w 1992 r. Chorobę pokonała, ale ponownie zdiagnozowano u niej nowotwór w 2013 i 2017 r. Pojawiły się przerzuty do kości. Gwiazda pomagała sobie medyczną marihuaną i założyła wraz z mężem fundację, która wspierała badania nad medycyną roślinną.