"Opadające liście" Aki Kaurismäkiego otworzą, "Monster" Hirokazu Koreedy zamknie 17. BNP Paribas Dwa Brzegi. Znamy program festiwalu

W tym roku Wytwórnia Warner Bros. świętuje 100-lecie istnienia. 17. BNP Paribas Dwa Brzegi w cyklu 100 lat Warner Bros. pokaże kultowe filmy, niesamowite historie, ekranizacje bestsellerowych powieści. To jedna z niewielu okazji, by na dużym ekranie zobaczyć filmy, które weszły do historii kina, wyznaczając nowe trendy. W programie m.in. "Bonnie i Clyde" Arthura Penna; "Tramwaj zwany pożądaniem" Elia Kazana; "Sokół maltański" Johna Hustona czy "Buntownik bez powodu" Nicholasa Raya.