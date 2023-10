Opowieść o Simonie Kossak zmierza do kin. Twórcy opowiedzieli o pracy na planie

On także we własny sposób o Simonie Kossak opowiada, bo ograniczył się do szczególnego momentu w życiorysie naukowczyni. Owianego niemal legendą. - Skondensowałem tę opowieść do lat 70., kiedy to Simona zaraz po studiach rzuca w zasadzie wszystko i obejmuje posadę naukowczyni w Białowieży i poświęca się badaniu saren. Także walce o sarny, która okazuje się walką o wysoką stawkę. To znaczący moment w jtej historii, ale pomysł na ten film jest taki, by to nie była wyłącznie biografia. Zależało mi, żeby położyć nacisk na to, jak jesteśmy scaleni ze światem przyrody. To opowieść o ucieczce z domu, paradoksalnie do innego domu. O powrocie do natury, o ochronie unikalnej przyrody, zwierząt, a zarazem i nas samych. O próbie ocalenia naszego świata, którego jak dzisiaj widzimy, już nie ma – opowiada.