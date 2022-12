ORŁY 2023. Jubileuszowa 25. edycja Polskich Nagród Filmowych

Ćwierć wieku to nawet z perspektywy historii filmu wygląda bardzo poważnie. Przez tyle już lat świętujemy głos Polskiej Akademii Filmowej – wyjątkowego grona najwybitniejszych polskich filmowych twórców. To ich talent i autorytet stanowią o sile Orłów. Ćwierć wieku to także okazja, by spojrzeć w przyszłość. Akademia poszerza cały czas swoje szeregi o członków nowego pokolenia najlepszych filmowców. Wystarczy porównać listę pierwszych Nominowanych z najnowszymi Laureatami. To już zupełnie inna kinematografia, a Orły też się do tego przyczyniły. Chcę też podziękować wszystkim, którzy w imieniu Akademii organizują wręczanie nagród z oddaniem i odpowiedzialnością wobec całego środowiska filmowego. Dzięki nim wkrótce nowe 25. Orły znowu pofruną w ręce najlepszych! – mówi Dariusz Jabłoński, Prezydent Polskiej Akademii Filmowej i pomysłodawca Orłów.