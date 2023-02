ORŁY - galeria plakatów Andrzeja Pągowskiego dla Polskich Nagród Filmowych

Moje plakaty od 2015 roku towarzyszą temu wydarzeniu. Są nie tylko grafiką okolicznościową, ale też komentarzem do sytuacji i czasów w jakich przypadają kolejne edycje. Mijający rok to rok wojny. Dlatego w plakacie do tegorocznej edycji Orłów zawarłem motyw wolnościowy. Myślę, że zarówno środowisko filmowców, jak i my wszyscy marzymy o spokoju i poszanowaniu prawa, a filmowcy mają szczególną misję utrwalania tych dni i oczekiwań w swoich dziełach. Dziękuję za tę możliwość i zaufanie. – mówi Andrzej Pągowski.