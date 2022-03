Oscary 2022. Anna Dzieduszycka spełniła swoje marzenie na gali

Anna Dzieduszycka to aktorka filmu "Sukienka", który był nominowany do Oscara w kategorii najlepszy film krótkometrażowy. - To jest coś niesamowitego. Emocje chyba nigdy nie opadną. Zawsze będzie w mojej pamięci to, co teraz przeżywam – opowiedziała w rozmowie z WP tuż po zakończeniu gali. "Sukienka" nie zdobyła Oscara, ale sama nominacja była ogromną wygraną dla polskich filmowców. I pozwoliła Dzieduszyckiej spełnić marzenie, jakim było zobaczenie na żywo legendy światowego kina.