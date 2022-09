Oszust podszywa się pod Małaszyńskiego. Aktor stracił cierpliwość

"Rzadko to robię, przyznaję. Nigdy nie komentuję bzdur na mój temat, bo same szybko znikają lub giną w milionach codziennych informacji, ale w tym momencie muszę to zrobić, bo dostaję w tej sprawie coraz więcej informacji od was i pytań 'czy to ja. Zatem, informuję wszystkich zainteresowanych - profil ze zdjęć nie jest mój! To nie ja!" - zaapelował Małaszyński za pomocą posta na Instagramie.