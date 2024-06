Otrzymała rolę u Tarantino przez nepotyzm? Córka Umy Thurman nie ma wątpliwości

- "Zasługiwanie" to skomplikowane pojęcie. Są setki, czy tysiące ludzi, którzy zasługują na to, co mam ja, ale tego nie mają. Ja natomiast czuję się komfortowo z myślą, że chociaż mogę na to nie zasługiwać, to i tak z tego korzystam. Zresztą komu by to pomogło, gdybym nie robiła tego, co robię? - podsumowała Hawke.