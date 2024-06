Pamiętacie Kacperka z "Rodzinki.pl"? Młody gwiazdor nie jest już nastolatkiem

Mateusz Pawłowski przez lata wcielał się w postać Kacperka Boskiego w serialu "Rodzinka.pl". Aktor wystąpił we wszystkich 285 odcinkach i 16 sezonach produkcji. Trudno sobie też wyobrazić, by miało go zabraknąć we wznowieniu serii, do którego ma dojść za kilka miesięcy - a przynajmniej takie są plotki, ponieważ oficjalnego potwierdzenia ze strony TVP jeszcze nie mieliśmy.