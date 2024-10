Pechowy "Blade" skasowany. W jego miejsce widzowie zobaczą inny film

Zgodnie z zapowiedzią CEO Disneya Boba Igera widzowie mogą liczyć maksymalnie na trzy produkcje o superbohaterach Marvela rocznie. Na tej decyzji ucierpiał właśnie reboot "Blade’a", który wyleciał z kalendarza kinowych premier. Pozostały w nim natomiast "Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat" (premiera 14 lutego 2025 roku), "Thunderbolts" (30 kwietnia 2025 roku) oraz The Fantastic Four: First Steps" (25 lipca 2025 roku).