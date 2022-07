"Perswazje" w końcu doczekały się ekranizacji. Niestety, Netflix poniósł srogą porażkę

I nie ma co upatrywać w tym winy Dakoty Johnson, która z koślawo napisanej roli Anne i tak wyciąga, co może, lecz przyciężkawy scenariusz zrzucony na jej barki wydaje się być nie do wybronienia. Johnson każe się tutaj przemawiać prosto do kamery, do nas, ale ta próba przebicia czwartej ściany wydaje się płonna, bo zwykle ogranicza się do deskryptywnego opisu tego, co mamy przed oczyma.