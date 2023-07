Peter Biziou z Nagrodą za Całokształt Twórczości EnergaCAMERIMAGE 2023

Obok krótkometrażowych Our Cissy (1974) czy Footsteps (1974), duet ten nakręcił wspólnie tak znane i popularne filmy, jak Bugsy Malone (1976, współpraca operatorska z Michaelem Seresinem), Pink Floyd: Ściana (1982), Droga do Wellville (1994) a przede wszystkim Missisipi w ogniu (1988), za który Peter Biziou został uhonorowany Oscarem® w kategorii Najlepszych Zdjęć. Co warte wspomnienia, w 2019 roku Amerykańskie Stowarzyszenie Autorów Zdjęć Filmowych (ASC) obraz ten uwzględniło w rankingu "100 filmów będących kamieniami milowymi kinematografii XX wieku pod względem wizualnym", które wywarły wpływ na dalszy rozwój sztuki operatorskiej i zainspirowały kolejne pokolenia autorów zdjęć. W filmowym dorobku Petera Biziou znajdziemy także współpracę z grupą Monty Pythona przy realizacji Żywotu Briana (1979, reż. Terry Jones) czy reżyserem Terrym Gilliamem nad filmem Bandyci czasu (1981).