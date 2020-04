Pierce Brosnan uratował życie aktorce. Rzucił się jej na pomoc

Halle Berry wystąpiła w ostatnim odcinku programie Jimmy'ego Fallona. To właśnie w tym show aktorka opowiedziała, jak Pierce Brosnan uratował jej życie. Aktorzy grali scenę, w której gwiazda uwodziła Jamesa Bonda podgryzając figę. Nagle Berry zakrztusiła się owocem.

Na ratunek natychmiast rzucił się Brosnan. Aktor wykonał chwyt Heimlicha. Objął Halle Berry na wysokości nadbrzusza i pociągnął rękoma do wewnątrz i ku górze, co doprowadziło do wypchnięcia kęsa zaklinowanego w tchawicy.