Po grzecznej dziewczynce nie ma śladu. Tak dziś wygląda bohaterka świątecznego hitu

Im była starsza, tym co raz mniej ciągnęło ją do aktorstwa i modelingu. Jako 16-latka w końcu zaczęła swoje marzenia o karierze muzycznej, kiedy dołączyła do rockowej kapeli The Pretty Reckless. - W muzyce w końcu mogę być sobą - opowiadała wokalistka, która z grzecznej dziewczynki zmieniła się w mroczną skandalistkę. Wyzywające stroje, ostry makijaż, buty na koturnach to jej nowy look, którym przyciąga fanów.