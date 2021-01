Pojawił się zwiastun "Prime Time". Gwiazda "Bożego Ciała" jako zamachowiec w TVP

Uzbrojony mężczyzna wchodzi do studia telewizyjnego i bierze zakładników. Jego celem jest wejście na wizję podczas czasu antenowego. Tak wygląda fabuła "Prime Time" w reżyserii Jakuba Piątka, którego akcja została umiejscowiona w symbolicznym momencie: wieczorem 31 grudnia. Głównego bohatera filmu, Sebastiana, zagrał Bartosz Bielenia , słynny za sprawą brawurowej roli w "Bożym Ciele" .

Portal Deadline jako pierwszy udostępnił trwający ok. 40 sekund teaser produkcji. Już z tego materiału widać, że będziemy mieli do czynienia z mocnym filmem z gatunku "hostage movie". "Prime Time" po części oparty jest na prawdziwym wydarzeniu – w 2003 roku do gmachu TVP w Warszawie wdarł się młody mężczyzna i sterroryzował ochroniarza.