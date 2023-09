Polacy oszaleli na jego punkcie. "Będzie go nam brakować"

Dodajmy, że Robert McCall, bohaterem "Bez litości" to jedyna filmowa postać, w którą Denzel Washington wcielił się więcej niż jeden raz. Krytycy są zgodni, że nagrodzony dwoma Oscarami aktor pożegnał się ze swoim ulubionym bohaterem w brawurowy sposób. "Będzie go nam brakować. Nikt, tak jak on, nie potrafił wymierzać sprawiedliwość i sprawiać, że zemsta była tak słodka" – napisał krytyk "Variety".