Lewis dopięła swego. Polański będzie sądzony

Jak podaje agencja AFP, adwokaci Romana Polańskiego są pewni wygranej i "oczekują na proces z niecierpliwością". Jednym z dowodów na to, że zeznania Charlotte Lewis nie są spójne, a jej oskarżenia mało wiarygodne, jest wywiad aktorki, którego udzieliła w 1999 r. brytyjskiej gazecie "News of the World": "Zdawałam sobie sprawę, że Roman dopuścił się czegoś złego w USA, ale i tak chciałam być jego kochanką. Prawdopodobnie pragnęłam go bardziej niż on mnie" – powiedziała wówczas Lewis.