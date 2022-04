Kontrowersje coraz większe. Znany aktor zdradził tajemnicę Polańskiego

Roman Polański napisał scenariusz "The Palace" we współpracy z Jerzym Skolimowskim. Historia przyjaźni i zawodowej współpracy obu polskich filmowców zatoczyła tym samym koło. Przypomnijmy, że panowie napisali wspólnie scenariusz do pełnometrażowego debiutu Polańskiego "Nóż w wodzie", który został wyróżniony m.in. nominacją do Oscara w kategorii najlepszy film nieanglojęzyczny oraz nagrodą FIPRESCI na festiwalu w Wenecji.