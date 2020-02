Policja Polska odpowiada na oświadczenie Patryka Vegi. "Czekamy z otwartymi ramionami"

Kilka dni temu Patryk Vega zaprosił na premierę swojego nowego filmu Magdalenę Kralkę, poszukiwaną Europejskim Nakazem Aresztowania. Na te słowa w zabawny sposób zareagowała Komenda Główna Policji.



Kontrowersyjny reżyser dobrze wie, co zrobić, aby o jego filmach było głośno. W lutym do kin trafi jego kolejny obraz "Bad Boy" opowiadający o światku przestępczym w środowisku pseudokibiców. Patryk Vega zaprzecza, że główna postać kobieca była inspirowana osobą Magdaleny Kralki, oskarżonej o kierowanie gangiem związanym z kibicami Cracovii oraz handel narkotykami.

Przypomnijmy, że wcześniej reżyser zaprzeczał, aby postać Arka z filmu "Polityka" miała związek z Bartłomiejem Misiewiczem. Ten groził mu pozwem o zadośćuczynienie w wysokości 1 mln zł. Ostatecznie panowie pogodzili się, a nawet przytulili. Co ciekawe, rolę tę zagrał Antoni Królikowski , który w najnowszym filmie Vegi wciela się w główną postać, szefa klubu piłkarskiego.

- Wiem, że boi się przyjechać do Polski, bo może pójść siedzieć i stracić swoje luksusowe życie. Dlatego chciałem powiedzieć, że w odróżnieniu od policji zapraszam Magdalenę Kralkę do Polski nie klasą ekonomiczną, ale biznesem - powiedział reżyser.

- Mamy nadzieję, że Magdalena Kralka film obejrzy. My z naszej strony wysłaliśmy zaproszenie, przygotowaliśmy bilet lotniczy, no i gwarantujemy powrót do kraju w pięknym, wojskowym samolocie z przystojnymi chłopakami z wydziału konwojowego i naszymi kontr-terrorystami - powiedział rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka.