Patryk Vega: przytuliłem i przeprosiłem Bartka Misiewicza

Patryk Vega, reżyser filmu i serialu "Polityka", odpowiadał w piątkowy wieczór na pytania widzów na facebookowym fanpage'u Canal +. Powiedział m.in., że jako katolik miał wyrzuty sumienia wobec Bartka Misiewicza, więc musiał go przeprosić. Co też uczynił.

- Nie było dobrego filmu o piłce od " Piłkarskiego Pokera ". Inne były żenujące: 50 statystów na IV-ligowym stadionie. Ja wiem, że piłka to ważny temat w Polsce, a ja kręcę filmy tylko na ważne tematy. Prawdziwi piłkarze, Sławek Peszko i Kamil Grosicki , zagrali w moim filmie. Na razie temat mafii odszedł w siną dal. Nie zamykam się na " Kobiety mafii ", ale na razie musi to poczekać. Najpierw piłka nożna.

Vega wyjaśnił, że film "Polityka" powstał, bo to emocjonalny temat, do którego są podłączeni wszyscy Polacy.

- Polityka teraz we wszystkich wywołuje emocje, przez antypatie, miłość, czy 500 plus. Na imprezach rodzinnych u mnie te dwa obozy darły ze sobą koty. Nie było możliwości konsensusu. Mam 42 lata i nie pamiętam, żeby społeczeństwo było tak podzielone i tak się nienawidziło.

Przeprosił Misiewicza

- Tak. Rozmasowywałem polityków, którzy poczuli się dotknięci moim filmem. Miałem do siebie pretensje, jak zachowałem się wobec Bartka Misiewicza. Jestem katolikiem i zrozumiałem, że w pogoni za widownią tego filmu, za sukcesem kasowym, szedłem po trupach i nie zachowywałem się jak katolik. Na pewno go obraziłem. Więc się z nim spotkałem w pokoju hotelowym i przeprosiłem go, przytuliłem. Cieszę się, że naprawiłem tę sytuację. On opowiedział mi, jak było w areszcie.