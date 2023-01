Półmetek Festiwalu Orły 2023 Sebastian Fabijański, Tomasz Schuchardt, Maciej Musiałowski, Dorota Pomykała, Damian Kocur, Agnieszka Smoczyńska, Agata Buzek – to tylko niektóre z kilkudziesięciu gwiazd trwającego w Warszawie Festiwalu Orły 2023. Odbywająca się w kinie Iluzjon impreza to największy festiwal polskiego kina i preludium do jubileuszowej 25. Gali Polskich Nagród Filmowych Orły. Atrakcją festiwalowych pokazów są spotkania z twórcami filmów. Za nami osiemnaście emocjonujących rozmów, a bohaterami kolejnych jedenastu będą aktorzy i reżyserzy takich filmów, jak: "Lombard", "Johnny", "Śubuk", "Pisklaki", "Kryptonim Polska", "Silent Love" oraz nominowanego w tym roku do Oscara "IO" w reżyserii Jerzego Skolimowskiego. Festiwal potrwa do 3 lutego, a nominacje do Orłów zostaną ogłoszone 8 lutego.