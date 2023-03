"Posiwiałem, oglądając to". Jest tak strasznie? Film zaskoczył internautów

Wyraźnie słyszalne odgłosy wybijanych ze stawów kości robią wrażenie, a to tylko mały podgląd na to, co serwują twórcy filmu. "Huesera: The Bone Woman" miał premierę 10 lutego tego roku. Na próżno szukać tej produkcji w naszych kinowych, polskich repertuarach. Film przeszedł bez echa, choć zdobył kilkanaście nagród na międzynarodowych festiwalach i był chwalony przez krytyków. Recenzent "Variety" pisał, że w czasie seansu "dreszcze przechodzą po kręgosłupie" i porównywał "Hueserę" do tak dobrze przyjętych filmów jak "Babadok", "Dziedzictwo" czy nawet do "Dziecka Rosemary".