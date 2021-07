Powstaje spin-off "Johna Wicka". Będzie droższy niż oryginał

"John Wick" to już nie tylko film czy seria filmów, ale także marka, której wartość dynamicznie rośnie. Niedawno ruszyły zdjęcia do czwartej części cyklu. Tymczasem wypłynęła informacja, że prawa do spin-offu "Johna Wicka" znalazły się w rękach stacji Starz, która na telewizyjną produkcję chce przeznaczyć aż 60 mln dol.