Pożegnanie z Bruce'em Willisem. Ostatni film gwiazdora trafi do kin

Najnowszy film z Bruce'em Willisem jest kontynuacją filmu "Detektyw Knight: Łotr", który można obejrzeć za dodatkową opłatą na kilku platformach streamingowych (m.in. w Cineman, Rakuten, Player). Wprowadzenie drugiej części do kin można by uznać za formą uczczenia aktorskiej kariery jednej z największych hollywoodzkich gwiazd lat minionej dekady. Można by, gdyby film okazał się choćby w miarę przyzwoitą produkcją. A tak zapewne nie będzie.